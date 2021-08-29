В Шуше при участии Ильхама и Мехрибан Алиевых открылся отель «Карабах»

29 августа, 17:58

29 августа в культурной столице Азербайджана – городе Шуша состоялось открытие реконструированного отеля «Карабах».

В открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Отметим, что отель, здание которого было построено в 1980 году, приостановил свою деятельность в мае 1992 года в результате оккупации города Шуша и находился в непригодном состоянии. После освобождения города Шуша от армянской оккупации в результате славной Победы победоносной Азербайджанской армии по поручению Президента Ильхама Алиева в 2021 году в отеле начались ремонтно-восстановительные работы и реконструкция. В современном отеле созданы все условия для удобства гостей, которые будут приезжать в город Шуша. Здесь имеются номера разной категории, в распоряжение гостей будут переданы ресторан и бар. В отеле создана конференц-комната для проведения деловых встреч и мероприятий. На территории отеля построена автостоянка. Расположенный рядом с отелем парк благоустроен, построены фонтаны. Парку возвращен прежний вид, который он имел до оккупации.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).