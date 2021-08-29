В Шуше при участии Ильхама и Мехрибан Алиевых открылся отель «Карабах»

29 августа в культурной столице Азербайджана – городе Шуша состоялось открытие реконструированного отеля «Карабах».

В открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Отметим, что отель, здание которого было построено в 1980 году, приостановил свою деятельность в мае 1992 года в результате оккупации города Шуша и находился в непригодном состоянии. После освобождения города Шуша от армянской оккупации в результате славной Победы победоносной Азербайджанской армии по поручению Президента Ильхама Алиева в 2021 году в отеле начались ремонтно-восстановительные работы и реконструкция. В современном отеле созданы все условия для удобства гостей, которые будут приезжать в город Шуша. Здесь имеются номера разной категории, в распоряжение гостей будут переданы ресторан и бар. В отеле создана конференц-комната для проведения деловых встреч и мероприятий. На территории отеля построена автостоянка. Расположенный рядом с отелем парк благоустроен, построены фонтаны. Парку возвращен прежний вид, который он имел до оккупации.