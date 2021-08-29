Ильхам и Мехрибан Алиевы заложили в Шуше фундамент отеля и конференц-центра

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).