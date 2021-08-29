Ильхам и Мехрибан Алиевы ознакомились с проделанной работой в Физулинском аэропорту

29 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.

Физулинский международный аэропорт строится на самом современном уровне. С учетом запуска багажных конвейеров, систем регистрации и других систем работа по сдаче в эксплуатацию пассажирского терминала полностью завершится к концу сентября.

В аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000, шириной 60 метров. Аэропорт сможет принимать любые типы самолетов. Здесь также построен перрон. Завершено строительство башни управления воздушным движением (УВД), оснащенной автоматизированными системами. Благодаря этому можно будет начать полеты в Физулинский аэропорт в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Для обеспечения удобства пассажиров перед терминалом построена парковка на 150 автомобилей. Кроме того, строится дорога для въезда в Физулинский международный аэропорт, ведутся работы по благоустройству территории воздушной гавани.

Строительство по поручению Президента Ильхама Алиева в Физулинском районе за столь короткое время международного аэропорта, отвечающего самым современным стандартам, является в подлинном смысле слова беспрецедентным событием и еще раз демонстрирует масштабы восстановительных работ на освобожденных землях.