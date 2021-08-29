Сегодня Чингизу Мустафаеву мог бы исполниться 61 год

29 августа, 14:14

Чингиз Мустафаев — азербайджанский гражданский и военный журналист, внёсший значительный вклад в развитие национального телевидения. Сотрудничал с рядом зарубежных информационных агентств. Автор многих репортажей из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, в том числе знаменитого репортажа с места Ходжалинской резни. Национальный герой Азербайджана.

Чингиз Мустафаев родился 29 августа 1960 года во Владимировском районе Астраханской области. В 1964 году переехал вместе с семьей в Баку. После окончания в 1977 году средней школы № 167 Ясамалского района поступил в Азербайджанский медицинский университет. Окончил университет в 1983 году, три года работал врачом в Дивичинском районе, а после — главврачом санатория при Институте строительных инженеров.

Помимо работы, Мустафаев был поклонником искусства, музыки, журналистики. Именно Чингиз создал впервые в Баку музыкальный центр «Диско», участвовал в фольклорной группе «Озан», молодёжной студии «Экспромт». Но рвение к репортёрской деятельности, интерес к журналистскому расследованию оказались сильнее. И в октябре 1991 года Чингиз создал студию «215 КЛ», при помощи которой привнёс совершенно новое дыхание азербайджанскому телевидению, а сам превратился в любимца публики благодаря своим передачам «215 КЛ» представляет», «Никто не будет забыт», «Лицом к лицу».

Талант репортёра общественность республики впервые узнала по видеосюжетам, снятым во время кровавых январских событий 1990 года. Ч. Мустафаев добился интервью с известными людьми Советского Союза — Михаилом Горбачёвым, Борисом Ельциным, Нурсултаном Назарбаевым, Аязом Муталибовым, Раисой Горбачёвой, Галиной Старовойтовой и другими.

С началом боевых действий в Нагорном Карабахе Чингиз полностью посвятил себя военной журналистике. Несмотря на реальную угрозу для жизни, он снял на видеоплёнку последствия Ходжалинской резни, произошедшей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

На кадрах, снятых Чингизом Мустафаевым с вертолёта, видны беспорядочно разбросанные повсюду тела расстрелянных ходжалинцев. На месте трагедии он снимал отдельные тела — в основном детей, женщин и стариков, а затем — подготовку тел для отправки вертолетом в Агдам.

Чингиз неоднократно выезжал в зону боевых действий, снимал сражающихся в Карабахе солдат, брал у них интервью. Он запечатлел открытую перестрелку между вооруженными силами противоборствующих сторон. Остались видеокадры, где Чингиз с охрипшим голосом подбадривает бойцов, чтобы те вернулись в занятую армянами Шушу.

15 июня 1992 года во время ожесточённых боёв в селе Нахчыванлы Нагорного Карабаха Чингиз Мустафаев был смертельно ранен осколком мины при попытке запечатлеть наступление азербайджанской армии. Камера в этот момент продолжала снимать.

Указом президента Азербайджана от 6 ноября 1992 года Чингизу Фуад оглы Мустафаеву посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Похоронен Чингиз Мустафаев на Аллее Шехидов в Баку.

Имя Чингиза Мустафаева носят зона отдыха Министерства внутренних дел в посёлке Шувелян, улица в Баку.

На стене дома в Баку, в котором жил Чингиз Мустафаев, установлен барельеф, изображающий его с камерой на плечах. В Военном лицее имени Джамшида Нахичеванского установлен его бюст.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).