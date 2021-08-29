Прогноз погоды на завтра



Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем 33-37° тепла, в Баку ночью 24-26° тепла, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление будет 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 25-26, на южных пляжах: (Туркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 26-27°.

30 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 35-39° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 25-30° тепла.