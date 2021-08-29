Прогноз погоды на завтра

29 августа, 12:52


Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем 33-37° тепла, в Баку ночью 24-26° тепла, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление будет 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 25-26, на южных пляжах: (Туркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 26-27°.

30 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 35-39° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 25-30° тепла.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).