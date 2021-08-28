Запрещено проводить свадьбы с участием 50 человек без паспорта COVID.
Это нашло отражение в поправке к решению премьер-министра Али Асадова «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».
Согласно решению, все гости старше 18 лет, которые принимают участие в праздничных церемониях, организованных с участием до 150 человек, должны иметь документ о том, что они полностью вакцинированы от COVID-19 или выздоровели от COVID-19 и имеют иммунитет.
Ранее свадьбы разрешалось проводить с участием 50 человек без паспорта.