Запрещено проводить свадьбы с участием 50 человек без паспорта COVID

28 августа, 13:00

Запрещено проводить свадьбы с участием 50 человек без паспорта COVID.

Это нашло отражение в поправке к решению премьер-министра Али Асадова «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Согласно решению, все гости старше 18 лет, которые принимают участие в праздничных церемониях, организованных с участием до 150 человек, должны иметь документ о том, что они полностью вакцинированы от COVID-19 или выздоровели от COVID-19 и имеют иммунитет.

Ранее свадьбы разрешалось проводить с участием 50 человек без паспорта.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.