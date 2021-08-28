В Баку возвращается жара

28 августа, 12:15

Обнародована погода на завтра.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер, днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 22-25° тепла, днем 33-37° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 21-26° тепла.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.