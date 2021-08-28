Минобороны: Азербайджанский солдат погиб в результате несчастного случая

«Некоторые СМИ и социальные сети распространили недостоверную информацию о том, что в направлении Шуши наш военнослужащий стал шехидом», сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Сообщаем, что военнослужащий Газиев Чингиз Рамин оглу погиб в результате несчастного случая в войсковой части, где он служил. По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством из-за семейных проблем.

Подробности происшествия Минобороны не разглашает в соответствии с этическими правилами. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Минобороны заявляют, что некоторые СМИ грубо искажают правду и вводят общественность в заблуждение, тем самым служа интересам врага», — отмечается в заявлении пресс-службы министерства.