Минобороны: Азербайджанский солдат погиб в результате несчастного случая

28 августа, 11:44

«Некоторые СМИ и социальные сети распространили недостоверную информацию о том, что в направлении Шуши наш военнослужащий стал шехидом»,  сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Сообщаем, что военнослужащий Газиев Чингиз Рамин оглу погиб в результате несчастного случая в войсковой части, где он служил. По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством из-за семейных проблем.

Подробности происшествия Минобороны не разглашает в соответствии с этическими правилами. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Минобороны заявляют, что некоторые СМИ грубо искажают правду и вводят общественность в заблуждение, тем самым служа интересам врага», — отмечается в заявлении пресс-службы министерства.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.