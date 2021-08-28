Баку масштабно продезинфицировали

В связи с тем, что в последнее время в стране отмечается резкий рост числа зараженных коронавирусом, в Баку принимаются широкомасштабные комплексные меры по защите граждан от этой болезни и предотвращению ее широкого распространения. В рамках этих мероприятий на прошлой неделе исполнительная власть города Баку провела в столице Всемирную неделю дезинфекции, в настоящее время во всех районах города совместно с Главным управлением полиции города Баку проводятся ежедневные рейды и просветительские мероприятия на общественном транспорте, торговых и других объектах, в закрытых помещениях, а также раздаются медицинские маски. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) гражданам в первую очередь объясняют необходимость проведения антивирусной вакцинации.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, с утра 28 августа на главных улицах, проспектах и дорогах Баку с привлечением 40 единиц спецтехники и 2000 сотрудников служб коммунального хозяйства дополнительно проводятся усиленные дезинфекционные работы специальными химическими средствами.

В течение дня дезинфекция будет проводиться как на центральных улицах, так и на улицах поселков и жилых массивов столицы. Учитывая определенную токсичность используемых при этом веществ, жители столицы заранее предупреждены через СМИ.

Наряду с дезинфекционными работами, проводимыми на улицах, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в рамках Недели дезинфекции продолжили медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия в жилых зданиях, находящихся на балансе департамента, в кабинах лифтов, дворах и жилых кварталах, на спортивно-развлекательных сооружениях, на контейнерных площадках, куда сбрасываются бытовые отходы.

«Еще раз заявляем, что борьба с пандемией коронавируса-это вопрос безопасности нации. Граждане должны быть в первую очередь вакцинированы, строго соблюдать медико-профилактические правила, чтобы защитить себя, своих близких, окружающих людей, не допустить дальнейшего распространения болезни», — говорится в сообщении.