В Баку пешеходные переходы будут освещаться солнечными батареями

Апелляционный суд Лиона подтвердил, что Шуша — азербайджанскйи город, чем разочаровал армянское лобби.

Суд аннулировал так называемую «хартию о сотрудничестве», незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее находившихся под оккупацией Шуши и Ходжавенда.

Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых «хартий» недействительными, обратившись для этого в суд.

«Так называемые «хартии о дружбе», аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс — 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье — 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен — 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании», — подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что отмена всех нелегальных документов является приоритетом посольства, но Шуша, духовная столица нашей страны, была особой темой.

«Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками», — отметил дипломат.

Следует отметить, что в результате усилий нашего посольства 10 незаконных документов уже аннулированы различными французскими судами. 4 из них отклонены в апелляционной инстанции, 3 незаконных документа рассматриваются в суде, а по другим незаконным документам ведутся дела.