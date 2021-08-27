12 гостей не пустили на свадьбы из-за отсутствия COVİD-паспортов

27 августа, 10:38


26 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 3 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом сообщили в  пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 1 доме торжеств и 2 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 3 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 12 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Первая золотая медаль Азербайджана на паралимпиаде Токио-2020

27 августа, 11:50


Дзюдоистка Шахана Гаджиева, выигравшая золотую медаль в весовой категории 48 кг в Токио, стала восьмым чемпионом Азербайджана в истории Паралимпиад, сообщает azerisport.com.

Шахана Гаджиева стала чемпионкой, победив в финале свою французскую соперницу.

Ранее победы на Паралимпийских играх добивались дзюдоисты Ильхам Закиев (дважды), Рамин Ибрагимов, Афаг Султанова и Рамиль Гасымов, атлеты Олег Панютин (дважды), Олухан Мусаев, а также пловчиха Натали Пронина.