Израильские ученые выяснили, какая защита от ковида лучше — после болезни или прививки

Естественный иммунитет защищает дольше и лучше, чем вакцина, а риск заразиться у тех, кто привит, выше по сравнению с теми, кто переболел, свидетельствует исследование израильских ученых. Авторы, получившие доступ к данным более чем 600 тысяч пациентов, называют свою работу одним из самых крупных исследований, посвященных сравнению эффективности двух видов иммунитета (естественного и искусственного) от коронавируса. Информацию распространяет «Дождь».

Как проводили исследование

В предисловии к своему исследованию ученые отмечают, что долгосрочная эффективность вакцин до сих пор полностью не изучена. Невозможно точно оценить, какая доля населения защищена коллективным иммунитетом при вакцинации или после болезни, а это ключевой фактор в принятии решений — от того, как распределить ресурсы здравоохранительной системы до введения очередного локдауна.

Кроме того, есть несколько исследований, которые говорят, что естественный иммунитет у переболевших со временем снижается, пишут ученые. В итоге остается неясным, кто лучше защищен от повторного заражения ковидом — те, кто переболел и получил иммунитет, или те, кто привился.

Чтобы ответить на эти вопросы, ученые исследовали вероятность повторного заражения среди привитых и переболевших на большом массиве данных, полученных из централизованной системы одного из крупнейших фондов здравоохранения Израиля. Всего в стране четыре таких фонда — членство в них обязательно для всех граждан страны, но конкретный фонд можно выбрать по желанию.

В исследовании сравнивается три группы людей:

не переболевшие и полностью вакцинированные (в системе были данные 673 676 таких пациентов)

переболевшие и не вакцинированные (62 883 пациента)

переболевшие и получившие одну дозу вакцины (42 099 пациентов)

Все привитые получили вакцину Pfizer. В первых двух группах учитывались пациенты, которые были вакцинированы или переболели до конца февраля 2021 года, а в третьей группе (переболевшие и получившие одну дозу) — те, кто получил укол до 25 мая.

Для каждой из групп ученые оценили четыре возможных исхода: любое заражение ковидом, болезнь, протекающая с симптомами, госпитализация и смерть. Исследование проводилось с июня по август — в это время в Израиле преобладал дельта-штамм.

Что выяснили ученые

Для анализа данных авторы исследования применяли три модели.

В первой модели ученые сравнили группу полностью вакцинированных с группой переболевших. В обоих случаях речь шла о тех, кто приобрел иммунитет от коронавируса с 1 января по 28 февраля 2021 года, исследовались по 16 215 человек в каждой группе. Оказалось, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом в 13 раз выше, чем у переболевших, а риск возникновения заболевания с симптомами — в 27 раз выше. Госпитализаций в этой группе было мало, но 8 из 9 госпитализированных оказались из группы привитых.

Во второй модели были сняты временные ограничения для переболевших. Ученые брали для сравнения не только тех, кто перенес ковид в январе или феврале, но вообще всех, включая тех, кто болел в течение 2020 года (исследование проходило летом 2021 года). Эти группы были более многочисленными — по 46 035 человек в каждой. В этом случае сильного различия в результатах не было, впрочем и в этом случае оказалось, что риск повторного заражения у привитых все равно был выше. Привитые в 6 раз чаще заражались и в 7 раз чаще болели с симптомами, чем переболевшие. Риск госпитализации для привитых был в 6,7 раз выше, чем для переболевших.

В третьей модели ученые сравнивали переболевших и тех, кто переболел, а затем получил одну дозу вакцины (по 14 029 человек в каждой группе). В этих группах в целом было отмечено мало случаев повторного заболевания, но у переболевших, а потом привитых риск заражения и болезни с симптомами был меньше, чем у просто переболевших.