В Баку открылся Клуб дружбы народов Азербайджана и России

26 августа в Русском доме в Баку состоялось открытие Клуба дружбы народов Азербайджана и России. Его основатели — Представительство Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциация русской молодежи Азербайджана.

На мероприятии отмечалось, что целью открытия Клуба является развитие дружеских отношений между двумя народами,а также укрепление российско-азербайджанских связей в различных областях.

Председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин рассказал об истоках русско-азербайджанской дружбы, которая длится уже несколько веков. Он довел до внимания собравшихся, что общенациональный лидер Гейдар Алиев перевел азербайджано-российские отношения на новый уровень, сыграл большую роль в сближении двух народов. Эту политику продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Депутат также подчеркнул, что азербайджанцы всегда с большой теплотой относились к представителям других народов, проявляя уважение к их традициям и обычаям, что является настоящим проявлением мультикультурализма.

На мероприятии также выступили руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, депутат Милли Меджлиса, руководитель Рабочей группы азербайджано-российских межпарламентских связей Низами Сафаров, депутат Милли Меджлиса, член Правления Партии «Ени Азербайджан» Рамин Мамедов, временный поверенный в делах Российской Федерации в Азербайджане Петр Волоковых, заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Руслан Гулиев и член Правления молодежного объединения Партии «Ени Азербайджан» Анастасия Лаврина.

В ходе работы Клуба планируется проведение форумов, круглых столов, двусторонних встреч и др.