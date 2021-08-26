Из США в Азербайджан доставят еще 6 собак-миноискателей

«Подавляющее большинство работ по разминированию — это осмотр местности с собаками».

Об этом заявил председатель Правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA ) Вугар Сулейманов, передает АПА.

Он отметил, что для продолжения сотрудничества между ANAMA и Институтом наследия Маршалла США сегодня будет подписано новое соглашение:

«К 2023 году ANAMA будет предоставлено 30 собак. 10 собак уже есть в базе агентства, происходит процесс адаптации к климату. После обучения собаки будут вовлечены в операции. Следующие 6 собак будут доставлены в Азербайджан в ноябре этого года».