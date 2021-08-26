В Азербайджане 3714 человек заразились коронавирусом, 31 пациент скончался

26 августа, 15:28

В Азербайджане еще 3714 человек в Азербайджане заболели коронавирусом, сообщает Оперативный Штаб при Кабинете министров.  2470 человек выздоровели, 31 пациент скончался.

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СМИ: Талибы арестовали экс-президента Афганистана Хамида Карзая

26 августа, 15:02

В доме экс-президента Афганистана Хамида Карзая в Кабуле прошел обыск. Талибы отправили его под домашний арест, лишили охраны и автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники.

Арестован также глава Совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.