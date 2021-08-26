Ильхам и Мехрибан Алиевы открыли новый парк «Гянджлик»

В доме экс-президента Афганистана Хамида Карзая в Кабуле прошел обыск. Талибы отправили его под домашний арест, лишили охраны и автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники.

Арестован также глава Совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.