В Баку сохранится высокая влажность воздуха

27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном центре гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 24-26°, днем — 34-36° тепла, в Баку ночью — 24-26°, днем — 34-36° тепла.

Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 35-40% днем.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 25-26° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 26-27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в дневные часы в некоторых горных районах Большого и Малого Кавказа ожидаются грозы, дожди, может выпасть град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем — 33-38° тепла, в горах ночью — 12-17°, днем — 22-27° тепла.