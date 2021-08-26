В общественных местах столицы задержано 12 ковид-больных

26 августа, 12:45

В общественных местах были задержаны больные коронавирусом.

25 августа сотрудники органов внутренних дел на территории республики выявлили и задержали в общественных местах 12 активных больных коронавирусом.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой для ожидания медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

По фактам в отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

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Азербайджанские моряки заняли второе место в первом эпизоде конкурса «Кубок моря»

26 августа, 11:41


Военные моряки, участвующие в конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2021», выполнили эпизод «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сначала была определена последовательность выполнения эпизода. Экипажи продемонстрировали свои навыки и умения по обеспечению безопасности и спасению судна.

По итогам первого эпизода состязаний международное жюри присудило первое место командам Ирана и Казахстана, набравшим по 38 баллов, второго места была удостоена команда Азербайджана с 32 баллами в активе, а на третьем месте расположилась российская команда с 28 очками.