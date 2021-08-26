В общественных местах столицы задержано 12 ковид-больных

В общественных местах были задержаны больные коронавирусом.

25 августа сотрудники органов внутренних дел на территории республики выявлили и задержали в общественных местах 12 активных больных коронавирусом.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой для ожидания медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

По фактам в отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.