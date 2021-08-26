В Джабраиле, Зангилане, Губадлы и Агдаме строятся подстанции

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, «Азерэнержи» в настоящее время строит подстанции мощностью 110/35/10 кВ в каждом из Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов с целью подключения освобожденных территорий к общей энергосистеме Азербайджана и их обеспечения со стабильным и бесперебойным электричеством.

С этой целью прокладывается двухцепная линия электропередачи 110 кВ к вновь построенной подстанции «Джабраил» в 40 км от подстанции «Шукурбейли», к вновь построенной подстанции «Губадлы» в 45 км от «Джабраил» и к вновь построенной подстанции «Зангилан» 29 км от «Губадлы». На всех трех подстанциях устанавливаются открытая распределительная установка 110 кВ и закрытые распределительные установки 35 и 10 кВ, а также строятся новое офисное здание. Подстанции будут подключены к системе дистанционного диспетчерского управления. Работы на подстанции «Джабраил» приближаются к завершению. Большая часть работ была проделана в «Губадлы» и «Зангилане», и они скоро будут завершены. Кроме того, в Агдамском районе в настоящее время строятся две подстанции 110/35/10 кВ.

Ускоренными темпами ведется строительство подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2», к которым на расстоянии 40 км от подстанции «Хындырыстан» прокладывается двухцепная высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 кВ.

Отметим, что на сегодняшний день «Азерэнержи» проложила двухцепную ЛЭП 110 кВ в 75 км от Физули до Шуши и 70 км от Дашкесана до Кельбаджара и, построены и сданы в эксплуатацию подстанции 110/35/10 кВ «Шуша» и «Кельбаджар». Также построена подстанция 110/35/10 кВ «Физули» в Физули, одновременно расширена и полностью реконструирована подстанция «Шукурбейли» в Физулинском районе.