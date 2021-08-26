В отношении гендиректора Центральной больницы Гаджигабула возбуждено уголовное дело за растрату



Военные моряки, участвующие в конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2021», выполнили эпизод «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сначала была определена последовательность выполнения эпизода. Экипажи продемонстрировали свои навыки и умения по обеспечению безопасности и спасению судна.

По итогам первого эпизода состязаний международное жюри присудило первое место командам Ирана и Казахстана, набравшим по 38 баллов, второго места была удостоена команда Азербайджана с 32 баллами в активе, а на третьем месте расположилась российская команда с 28 очками.

