В отношении гендиректора Центральной больницы Гаджигабула возбуждено уголовное дело за растрату

На генерального директора юридического лица публичного права «Центральная больница Гаджигабульского района» заведено уголовное дело.
Генеральный директор больницы Гараев Бейдулла Арастун оглу обвиняется в присвоении и растрате, сообщает Report.
В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере) Уголовного кодекса АР.
Расследование уголовного дела завершено, дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.
Дело будет рассматриваться под председательством судьи Агиля Мусаева.
Подготовительное заседание суда назначено на 6 сентября.
Потерпевшим по делу признан Фархадов Фейруз Фархад оглы.