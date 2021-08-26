МЭПР сообщает о падении уровня Каспия на 1,5 метра

26 августа, 11:26

Климатические изменения, происходящие в Каспийском регионе за последние 10 лет, вызвали существенное уменьшение объемов водных биологических ресурсов. Состояние биоресурсов Каспийского моря следует оценивать в непосредственной связи моря с впадающими в него реками. Аномальное повышение температуры воздуха наблюдается даже в зимний сезон.

Об этом сообщил директор Центра исследований биологических ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, доктор философии по биологии, профессор Мехман Ахундов, передает Report.

По его словам, после 2010 года ежегодный объем стока реки Куры уменьшился почти на 40-50%, аналогичные процессы отмечаются и на Волге, которая всегда обеспечивала до 85% поступающего в Каспий речного стока:

«Интенсивное испарение морской воды на фоне климатического повышения атмосферной температуры привело к значительному падению уровня моря почти до 1,5 метра. Даже несмотря на это, из-за уменьшения стока Куры в последние годы, морская вода стала заполнять ее русло в нижнем течении вплоть до Сальяна. Конечно же, в результате этого становится невозможным заход в Куру полупроходных (карповых) и проходных (осетровых, лососевых) рыб для икрометания и естественного размножения. Это наблюдается в последние 5-6 лет, и это означает, что восполнения запасов рыб не происходит, их становится все меньше и меньше, все это грозит нам сокращением не только ценных промысловых рыб, но и биоразнообразия эндемичной ихтиофауны Каспия в целом».

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Азербайджанские моряки заняли второе место в первом эпизоде конкурса «Кубок моря»

26 августа, 11:41


Военные моряки, участвующие в конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2021», выполнили эпизод «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сначала была определена последовательность выполнения эпизода. Экипажи продемонстрировали свои навыки и умения по обеспечению безопасности и спасению судна.

По итогам первого эпизода состязаний международное жюри присудило первое место командам Ирана и Казахстана, набравшим по 38 баллов, второго места была удостоена команда Азербайджана с 32 баллами в активе, а на третьем месте расположилась российская команда с 28 очками.