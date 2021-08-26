53 человека не были допущены на свадьбу из-за отсутствия COVID-паспорта

26 августа, 10:42


Накануне, 25 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Минэкономики провели мониторинг 12 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 7 домах торжеств и 5 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 5 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 53 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Азербайджанские моряки заняли второе место в первом эпизоде конкурса «Кубок моря»

26 августа, 11:41


Военные моряки, участвующие в конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2021», выполнили эпизод «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сначала была определена последовательность выполнения эпизода. Экипажи продемонстрировали свои навыки и умения по обеспечению безопасности и спасению судна.

По итогам первого эпизода состязаний международное жюри присудило первое место командам Ирана и Казахстана, набравшим по 38 баллов, второго места была удостоена команда Азербайджана с 32 баллами в активе, а на третьем месте расположилась российская команда с 28 очками.