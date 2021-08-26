53 человека не были допущены на свадьбу из-за отсутствия COVID-паспорта



Накануне, 25 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Минэкономики провели мониторинг 12 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 7 домах торжеств и 5 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 5 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 53 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.