Дети шехидов и участников войны не будут платить за приемные экзамены в вузы

Внесено изменение в правила приема студентов в средние специальные учебные заведения Азербайджанской Республики на базе полного среднего образования и в правила приема в вузы.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В соответствии с решением, за счет средств госбюджета участие в конкурсе будет проводиться для следующих лиц:

— для абитуриентов, впервые обратившихся для участия в экзамене по приему в средние специальные учебные заведения;

— для абитуриентов, впервые обратившихся для участия в приемных экзаменах в бакалавриат вузов (базовое медицинское образование);

— для детей лиц, ставших инвалидами в борьбе за территориальную целостность, независимость и консмтитуционный строй Азербайджанской Республики;

— для членов детей шехидов;

— для детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки;

— для лиц со статусом вынужденного переселенца;

— для инвалидов I и II группы, в том числе для детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, раньше в конкурсе могли участвовать за счет государства только абитуриенты, впервые подавшие документы на вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения и на степень бакалавра (базовое медицинское образование).

В остальных случаях участие в конкурсе было платным.

Согласно изменению, в дальнейшем за счет государственного бюджета смогут участвовать в конкурсе дети лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, члены семей шехидов, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети вынужденных переселенцев и инвалидов I и II степени, в том числе дети с ограниченными возможностями моложе 18 лет.

Решение подготовлено в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 7 мая 2021 года № 2635 «О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики» О дополнительных мерах по регулированию организации приемных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджанской Республики».