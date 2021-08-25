Высокопоставленный чиновник МИД Моллазаде возместил ущерб в размере 2,3 млн манатов

25 августа, 19:14

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывших начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления МИД Салима Ализаде.

На процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были заслушаны показания свидетелей. Затем выступил представитель МИД, который сказал, что обвиняемый Фархад Моллазаде возместил ущерб в размере 2 миллионов 300 тысяч манатов. Представитель МИД затребовал полного возмещения и остальной части ущерба – 228 432 манатов.

Судья Афган Гаджиев предложил, чтобы эта сумма была выплачена другим обвиняемым – Салимом Ализаде.

Процесс продолжится 31 августа.

Указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ), напоминает «Тренд». Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении указанных лиц Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако через некоторое время она была изменена на домашний арест.

﻿

США не будут отвечать за кабульский аэропорт после ухода своих войск

25 августа, 19:29

Соединенные Штаты не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных.

Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Когда миссия закончится и мы уйдем <…>, аэропорт больше не будет ответственностью США», — сказал он (цитата по ТАСС).