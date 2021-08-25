В Азербайджане за сутки 33 человека умерли от коронавируса

25 августа, 17:18

В Азербайджане выявлено еще 3794 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2216 человек вылечились, 33 человека скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

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США не будут отвечать за кабульский аэропорт после ухода своих войск

25 августа, 19:29

Соединенные Штаты не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных.

Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Когда миссия закончится и мы уйдем <…>, аэропорт больше не будет ответственностью США», — сказал он (цитата по ТАСС).