В Азербайджане за сутки 33 человека умерли от коронавируса

В Азербайджане выявлено еще 3794 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2216 человек вылечились, 33 человека скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане выявлено еще 3794 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2216 человек вылечились, 33 человека скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Соединенные Штаты не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных.
Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Когда миссия закончится и мы уйдем <…>, аэропорт больше не будет ответственностью США», — сказал он (цитата по ТАСС).