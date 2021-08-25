AZAL открывает вакансии для уроженцев Физули в первом аэропорту Карабаха

AZAL объявляет об открытии вакансий в международном аэропорту в Физули для уроженцев этого района. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В преддверии открытия первого аэропорта в Карабахе уроженцам Физули предлагается начать карьеру в столь интересной и ответственной отрасли, как гражданская авиация Азербайджана.

Выбор специальностей пройдет на конкурсной основе.

Так, открыт набор персонала в УВД «Азераэронавигация» (AZANS), а также для аэродромной и аэровокзальной служб международного аэропорта в Физули.

Вакансии, открытые для аэродромной и аэровокзальной служб аэропорта:

— инженеры-программисты;

— техники по ремонту и эксплуатации оборудования;

— инженеры и электромеханики по светотехническому оборудованию;

— инженер по ремонту и эксплуатации технологического оборудования;

— техники и инженеры по радиосвязи;

— коменданты;

— оператор котельной, оператор конвейерных линий;

— слесари по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования;

— клининговый персонал.

Вакансии, открытые в AZANS:

— диспетчеры УВД и Брифинга;

— инженеры-синоптики и инженеры-метеорологи;

— инженеры и техники по АС УВД, связи, радионавигации и радиолокации.

В зависимости от вакансии может потребоваться высшее, средне-специализированное, среднее образование или наличие опыта работы. От соискателей не требуется юридическое образование. Более подробную информацию они могут получить, обратившись в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии». Заинтересованных кандидатов просим отправлять свое резюме по следующему адресу электронной почты: [email protected]

Отметим, что AZAL в числе первых организаций, которые привлекают к занятости население, возвращающееся на места исторического проживания в Карабахе.