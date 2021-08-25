AZAL открывает вакансии для уроженцев Физули в первом аэропорту Карабаха

25 августа, 15:54

AZAL объявляет об открытии вакансий в международном аэропорту в Физули для уроженцев этого района. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В преддверии открытия первого аэропорта в Карабахе уроженцам Физули предлагается начать карьеру в столь интересной и ответственной отрасли, как гражданская авиация Азербайджана.

Выбор специальностей пройдет на конкурсной основе.

Так, открыт набор персонала в УВД «Азераэронавигация» (AZANS), а также для аэродромной и аэровокзальной служб международного аэропорта в Физули.

Вакансии, открытые для аэродромной и аэровокзальной служб аэропорта:

— инженеры-программисты;
— техники по ремонту и эксплуатации оборудования;
— инженеры и электромеханики по светотехническому оборудованию;
— инженер по ремонту и эксплуатации технологического оборудования;
— техники и инженеры по радиосвязи;
— коменданты;
— оператор котельной, оператор конвейерных линий;
— слесари по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования;
— клининговый персонал.

Вакансии, открытые в AZANS:

— диспетчеры УВД и Брифинга;
— инженеры-синоптики и инженеры-метеорологи;
— инженеры и техники по АС УВД, связи, радионавигации и радиолокации.

В зависимости от вакансии может потребоваться высшее, средне-специализированное, среднее образование или наличие опыта работы. От соискателей не требуется юридическое образование. Более подробную информацию они могут получить, обратившись в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии». Заинтересованных кандидатов просим отправлять свое резюме по следующему адресу электронной почты: [email protected]

Отметим, что AZAL в числе первых организаций, которые привлекают к занятости население, возвращающееся на места исторического проживания в Карабахе.

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Пакистан и Таджикистан заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства

25 августа, 15:43

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе принял главу МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши, и обсудил с ним сложившуюся в Афганистане ситуацию.

Стороны также затронули вопрос подготовки предстоящего в сентябре текущего года официального визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Душанбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Афганистан находится на стадии гуманитарной катастрофы, и сегодня афганская проблема превратилась в региональную и мировую проблему.

Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, особенно таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения этой страны.

«Таджики должны занимать достойную позицию в будущем правительстве Афганистана, — подчёркивается в сообщении пресс-службы президента. — Таджикистан никогда не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств».

Пресс-служба таджикского лидера отмечает, что факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана также заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — приводит слова Куреши агентство Khovar.