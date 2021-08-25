МВД: В общественных местах столицы задержано 18 больных коронавирусом

В Киеве состоялся форум инициативы «Крымская платформа», целью которой является деоккупация Крыма. В нем приняли участие представители 46 стран и международных организаций. Официальный Баку на форуме представлен не был, но страну де-факто представлял дипломат Алтай Эфендиев, по совместительству генсек такой организации, как ГУАМ, деятельность которой свелась фактически на нет.

Неучастие Азербайджана на высоком уровне на саммите вызвало бурные споры среди азербайджанской общественности. Конечно, на первый взгляд, досадно, когда страна, сама столкнувшаяся с агрессией, «отгородила» себя от участия в этом мероприятии. Но, будем реалистами: Баку всегда поддерживал Киев, и поддержка эта далеко не всегда ограничивалась «проукраинским голосованием» на международных площадках. Правда, в последние годы наша страна временами решала «отойти» от голосований в ООН по Крыму, но даже при этом не голосовала против тех или иных резолюций, а просто покидала зал.

Тем не менее Азербайджан всегда четко очерчивал свою позицию по Крыму, хоть и предпочитал это делать не столь «громко», как другие (вообще, дерзкий политический стиль – это не про Азербайджан). И мало кто посмеет упрекнуть нас в том, будто бы мы не проводим независимую внешнюю политику и слишком часто оглядываемся на северного соседа. Тем более что «фактор северного соседа», конечно, имеет место быть, и хотим мы того или нет, волей-неволей с ним приходится считаться. Иначе в ответ можно получить целый «букет» пакостей и провокаций, причем теперь уже в Карабахе, где находятся российские миротворцы…

Участие Баку в работе саммита могло бы быть расценено как вызов – эту «карту» умело разыграли бы против нашей страны армянские лоббисты вместе с антиазербайджансками кругами в российском истеблишменте. Азербайджану в настоящее время не нужна конфронтация с Россией, и в Киеве относятся к этому с пониманием. Словом, Баку поступил так, как требовали от него нынешние обстоятельства. А все остальные разговоры – популизм чистой воды. Иначе критиканам всех мастей стоило бы наброситься и на Ангелу Меркель, которая за день до начала работы саммита находилась с визитом в Киеве, и могла бы остаться еще на сутки, а не спешно покидать украинскую столицу. Плюс ко всему не стоит забывать: Киев никогда не называл Армению агрессором и оккупантом…

Кстати говоря, Российская Федерация уже крайне болезненно отреагировала на проведение саммита. В Кремле мероприятие назвали «антироссийским», скандально известная споуксвуман российского МИДа вместе с штатными пропагандистами принялась мусолить тему, и остановятся они еще не скоро.

Здесь, конечно же, можно предположить, что Киев этим форумом достиг своей цели – миру снова напомнили о том, как Российская Федерация, наплевав на международное право, 7 лет назад насильственно присоединила часть соседней, «братской», как там любят называть Украину, страны.

Но, честно говоря, от этого напоминания мало что изменится. Наш мир, где события в последние годы стали разворачиваться молниеносно, а повестка меняется очень быстро, сегодня фактически забыл о том, что 13 лет назад были оккупированы грузинские территории, и вспоминает об этом лишь в годовщину событий – ежегодно 8 августа. В случае же с нашей проблемой – Карабахом – мировое сообщество, в отличие от Крыма и Южной Осетии с Абхазией, вообще делало вид, что не помнит ни о чем. И это происходило вопреки тому, что власти прилагали колоссальные усилия для сохранения вопроса на повестке дня, взывая к благоразумию мирового сообщества и призывая надавить на агрессора. А тем временем оно шло на поводу у армянского лобби и, по сути, игнорировало оккупацию азербайджанских территорий, не вводя никаких санкций в отношении страны-оккупанта.

Можно, конечно, удариться в лирику и взвалить вину на «двойные стандарты», которых никто не отменял. Да, мы сталкивались с ними на протяжении всех лет нашей независимости, и с аналогичной ситуацией, правда, в меньшей степени, теперь столкнулись Украина и Грузия – некоторые могут не согласиться с автором этих строк, но поддержка этих стран осуществляется лишь на словах, в реальности же превалируют геополитические интересы. И если сегодня украинская тема остается на повестке дня, то грузинская фактически сошла на нет.

И тут показателен пример Азербайджана. В Киеве и в Тбилиси, вероятно, сделали выводы из осенней войны в Карабахе, и возможно, там пришло понимание, что им удастся вернуть свои земли, опираясь исключительно на собственные силы, а не сидеть и ждать, когда «яро критикующие» оккупанта страны заберут у него захваченные территории и преподнесут их законным хозяевам на блюдечке. Армению никто не критиковал, хотя критиканы России за оккупацию украинских и грузинских территорий прекрасно знали, насколько сильно она замешана в Карабахе. Международные акторы не только закрывали на это глаза, но и напротив, вдохновляли Ереван на новые провокации, обнадеживая, будто бы статус-кто – это надолго. Но что случилось в конечном счете, сегодня известно всем. И, как бы прискорбно это ни звучало, одним «выражением озабоченности со стороны ведущих стран Запада» ни Киев, ни Тбилиси, которые для некоторых являются всего лишь инструментом для реализации геополитических целей, не смогут вернуть свое. Конец оккупации может положить только большая война.

Максуд Салимов