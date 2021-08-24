Из-за отсутствия COVID-паспортов 66 гостям не разрешили принять участие на свадьбе



Накануне, 23 августа сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Минэкономики Азербайджана провели мониторинг 11 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По итогам мониторинга, который охватил свадьбы, проведенные в 8 домах торжеств и 3 дворах частных домов 4 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 66 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.