Минздрав призывает больных диабетом вакцинироваться от COVID-19



Инфекция COVID-19 чаще встречается у людей с хроническими заболеваниями, особенно с высоким кровяным давлением и сахарным диабетом. Согласно результатам исследований, особенно у пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями коронавирус может протекать в более тяжелой форме и даже привести к летальному исходу.

Увеличивает ли диабет риск заражения COVID-19? Что делать диабетикам во время пандемии? Можно ли делать прививку от COVID-19 диабетикам?

В эти и другие вопросы вносит ясность ассистент кафедры I хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета, доктор философии по медицине Азер Гумматов.

— Увеличивает ли диабет риск заражения COVID-19?

— Мы не можем дать точный ответ на этот вопрос, потому что проведено недостаточно исследований по этой теме. Однако мы знаем, что все инфекции нарушают метаболический контроль. Следовательно, пациенты с диабетом с плохим мониторингом уровня сахара в крови могут подвергаться повышенному риску заражения COVID-19.

Исследования показывают, что основными факторами риска у диабетиков являются возраст, контроль уровня сахара в крови и наличие других сопутствующих заболеваний. Поэтому можно сказать, что болезнь будет прогрессировать у пациентов с неконтролируемым диабетом.

— Увеличивает ли COVID-19 риск возникновения диабета?

— У пациентов с нормальным компенсированным диабетом при заражении COVID-19 (под компенсацией диабета подразумевают необходимость поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы) обычно протекает в легкой форме, но при некомпенсированном, неконтролируемом диабете болезнь протекает тяжелее и приводит к осложнениям. Резкое повышение уровня сахара в крови приводит к таким осложнениям, как диабетический кетоацидоз, диабетическая нефропатия и диабетическая ретинопатия. Вот почему диабет является второй (после сердечно-сосудистых заболеваний) ведущей причиной смертельных случаев от COVID-19.

— Что необходимо делать диабетикам во время пандемии?

— Во время пандемии COVID-19 пациентам с диабетом, при отсутствии неотложного состояния, мы рекомендуем отложить ежедневное измерение уровня глюкозы в крови. Весьма важно, чтобы дома на регулярной основе они с помощью измерительных приборов (глюкометры) контролировали уровень сахара в крови, обеспечивали свой организм достаточным количеством воды и следовали общепринятым рекомендациям по здоровому питанию. Во время пандемии у многих наших пациентов, ввиду того, что они не едят в соответствии со своим рационом, наблюдается повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови, а также высокое кровяное давление, что, в свою очередь, приводит к прибавке в весе. Мы рекомендуем нашим пациентам ежедневно дома, и если имеется, в садовом участке перед домом, ходить не менее 5000 шагов. Прогулка обеспечит и регулирование уровня сахара в крови, и контроль веса, и психологическое здоровье. Мы рекомендуем им во время пандемии не сокращать прием лекарств и использовать их на регулярной основе.

— Один из наиболее часто задаваемых вопросов: можно ли диабетикам вакцинироваться от COVID-19?

— Больные сахарным диабетом должны в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19. Если мы не хотим рисковать своей жизнью, здоровьем своих близких и родственников, то должны соблюдать золотые правила и принимать активное участие в процессе вакцинации.