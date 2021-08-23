Минздрав призывает больных диабетом вакцинироваться от COVID-19

23 августа, 15:12


Инфекция COVID-19 чаще встречается у людей с хроническими заболеваниями, особенно с высоким кровяным давлением и сахарным диабетом. Согласно результатам исследований, особенно у пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями коронавирус может протекать в более тяжелой форме и даже привести к летальному исходу.

Увеличивает ли диабет риск заражения COVID-19? Что делать диабетикам во время пандемии? Можно ли делать прививку от COVID-19 диабетикам?

В эти и другие вопросы вносит ясность ассистент кафедры I хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета, доктор философии по медицине Азер Гумматов.

— Увеличивает ли диабет риск заражения COVID-19?

— Мы не можем дать точный ответ на этот вопрос, потому что проведено недостаточно исследований по этой теме. Однако мы знаем, что все инфекции нарушают метаболический контроль. Следовательно, пациенты с диабетом с плохим мониторингом уровня сахара в крови могут подвергаться повышенному риску заражения COVID-19.

Исследования показывают, что основными факторами риска у диабетиков являются возраст, контроль уровня сахара в крови и наличие других сопутствующих заболеваний. Поэтому можно сказать, что болезнь будет прогрессировать у пациентов с неконтролируемым диабетом.

— Увеличивает ли COVID-19 риск возникновения диабета? 

— У пациентов с нормальным компенсированным диабетом при заражении COVID-19 (под компенсацией диабета подразумевают необходимость поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы) обычно протекает в легкой форме, но при некомпенсированном, неконтролируемом диабете болезнь протекает тяжелее и приводит к осложнениям. Резкое повышение уровня сахара в крови приводит к таким осложнениям, как диабетический кетоацидоз, диабетическая нефропатия и диабетическая ретинопатия. Вот почему диабет является второй (после сердечно-сосудистых заболеваний) ведущей причиной смертельных случаев от COVID-19.

— Что необходимо делать диабетикам во время пандемии?

— Во время пандемии COVID-19 пациентам с диабетом, при отсутствии неотложного состояния, мы рекомендуем отложить ежедневное измерение уровня глюкозы в крови. Весьма важно, чтобы дома на регулярной основе они с помощью измерительных приборов (глюкометры) контролировали уровень сахара в крови, обеспечивали свой организм достаточным количеством воды и следовали общепринятым рекомендациям по здоровому питанию. Во время пандемии у многих наших пациентов, ввиду того, что они не едят в соответствии со своим рационом,  наблюдается повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови, а также высокое кровяное давление, что, в свою очередь, приводит к прибавке в весе. Мы рекомендуем нашим пациентам ежедневно дома, и если имеется, в садовом участке перед домом, ходить не менее 5000 шагов. Прогулка обеспечит и регулирование уровня сахара в крови, и контроль веса, и психологическое здоровье. Мы рекомендуем им во время пандемии не сокращать прием лекарств и использовать их на регулярной основе.

— Один из наиболее часто задаваемых вопросов: можно ли диабетикам вакцинироваться от COVID-19?

— Больные сахарным диабетом должны в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19. Если мы не хотим рисковать своей жизнью, здоровьем своих близких и родственников, то должны соблюдать золотые правила и принимать активное участие в процессе вакцинации.

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Чавушоглу: Крым – это Украина

23 августа, 17:10

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Крымской платформы» 23 августа заявил, что это мероприятие «открывает страницу мирного возвращения Крыма Украине».

«Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается прочной. Наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права. Мы собрались здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и преданность нашей борьбе. «Крымская платформа» – это еще и вопросы людей», – сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что в Турции проживает очень много представителей крымскотатарского народа.

«Знаете, есть такая поговорка: «Упасть проще, чем подняться снова». На протяжении истории крымские татары знали, и падения, и взлеты. И мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости Украины. Хочу подчеркнуть необходимость повышения мирового осознание значения этой проблемы – аннексии Крыма. Мы должны вернуть правомочность международного права. Мы понимаем, что легкого решения этой проблемы не существует», – сказал Чавушоглу. Его цитирует Крым.Реалии.

Он выразил сожаление, что международная система, включая механизм и систему ООН, не «очень способствует» деоккупации Крыма.

«Поэтому остается идти мирным и дипломатическим путем, но идти мощно. Я думаю, что этот саммит открывает эту страницу мирного, длительного пути возвращения Крыма в Украину, потому что Крым – это Украина», – сказал министр иностранных дел Турции.

Присутствующие на саммите проводили выступление Чавушоглу аплодисментами.