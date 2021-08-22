28 лет назад армяне оккупировали Физулинский и Джебраильский районы, ныне там реет азербайджанский флаг

23 августа, 00:02

Сегодня исполняется 28 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана.

23 августа 1993 года 51 село и районный центр Физули были захвачены армянами, более 55 тысяч жителей вынуждены были покинуть родные земли. Физулинский район охватывает территорию от юго-восточных склонов Карабахского горного хребта до реки Араз, граничит с Джебраильским, Агджебединским, Бейлаганским районами и с Ираном по реке Араз.

Территория Физулинского района составляет 1386 кв. км, население — приблизительно 105 тысяч человек. На территории района, освобожденной от оккупации, расположены 13 поселков и 20 сел. В двенадцати поселках, построенных после освобождения, размещены семьи вынужденных переселенцев.

С 1988 года Физулинский район регулярно подвергается нападениям армян. В результате оккупации более 1100 физулинцев стали шехидами, 113 попали в плен, 1450 человек стали инвалидами.

Оперативный центр, осуществляющий контроль за разрушительным влиянием оккупации на окружающую среду и природные ресурсы Азербайджана при министерстве экологии и природных ресурсов выявил факты уничтожения армянами природных ресурсов на территории Физулинского района в период оккупации. В селе Довлатйярлы вырублены практически все деревья, уничтожены зеленые насаждения вдоль дорог в селах Гочахмедли и Яглывянд.

В результате захвата Джебраильского района, территория которого составляет 1050 кв. км, в зоне оккупации остались 72 общеобразовательные школы, восемь больниц, пять мечетей, два музея, 129 исторических памятников, 149 очагов культуры.

61100 вынужденных переселенцев из Джебраила расселены в более чем 2000 населенных пунктов в 58 районах страны.

Отметим, что в результате победоносной Второй Карабахской войны Азербайджан, в том числе, вернул себе контроль над Физулинским и Джебраильским районами.

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.