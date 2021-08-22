В Азербайджане начинает действовать Единый координационный центр

22 августа, 23:48

Единый координационный центр, созданный соответствующим решением президента Ильхама Алиева, начнет деятельность с 23 августа.

Об этом сообщил председатель правления Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

В центрах будут предоставляться услуги по 26 направлениям 7 государственных органов (Министерство труда и социальной защиты, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Местные органы исполнительной власти, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Государственная страховая коммерческая компания).

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.