Поддельные ковид-сертификаты — смертельная лотерея, заявил замминистра Мусаев

«Получающий поддельный сертификат гражданин и выдающий его медицинский работник совершают уголовное преступление. Те, кто занимается этим бизнесом, играют в смертельную лотерею. Они ставят под угрозу жизни людей”.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, которого цитирует «Репорт» со ссылкой на Real TV.

Он отметил, что это работа правоохранительных органов, а не Министерства здравоохранения: «Их жесткие действия окажут нам поддержку».