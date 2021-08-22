Замминистра бьет тревогу: На рынок поступают новые наркотические средства

“В последнее время количество метамфетамина увеличилось. Люди живут в состоянии хронического стресса. Психически слабые и внутренне неспособные ему противостоять пользуются этим ядом. Все наши наркологические больницы и учреждения работают на полную мощность”.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на Real TV.

Он отметил, что тесно сотрудничает с соответствующими структурами: «На рынок поступают новые наркотические средства, и очень скоро возникает зависимость. Если в семье есть такой человек, ему сразу нужно оказать поддержку. Обязательно проявить инициативу, чтобы обеспечить его надлежащим лечением. Сотни людей избавивишись от этого зла, проживают период реабилитации».