Азербайджан обладает достаточным количеством вакцины

22 августа, 22:32

«Нам нужны специалисты, чтобы больше продвигать вакцинацию. Если людей не отвлекать, то все будут вакцинироваться».

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на Real TV.

Он отметил, что в последнее время на прививочные пункты приходит большое количество людей: «Они уже вникают в серьезность вопроса. В настоящее время в Азербайджане достаточно доз вакцин».

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.