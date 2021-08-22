Азербайджан обладает достаточным количеством вакцины

«Нам нужны специалисты, чтобы больше продвигать вакцинацию. Если людей не отвлекать, то все будут вакцинироваться».

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на Real TV.

Он отметил, что в последнее время на прививочные пункты приходит большое количество людей: «Они уже вникают в серьезность вопроса. В настоящее время в Азербайджане достаточно доз вакцин».