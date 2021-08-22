96% пациентов в местных больницах не вакцинированы

22 августа, 22:24

“При сравнении с другими странами, мы не из тех государств, которые отрицают вакцину. Загвоздка в том, что некоторые «эксперты», общественные деятели в социальных сетях и в некоторых средствах массовой информации пытаются отговорить людей от вакцинации. Обращаясь к этим людям, я говорю, что ответственность за людей, скончавшихся в отделении реанимации, лежит на вас. Это тоже преступление».

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, которого цитирует «Репорт» со ссылкой на Real TV.

T.Мусаев сказал, что в настоящее время 35% населения прошли полную вакцинацию: «Достигнув 75% вакцинации, можем предотвратить скорость распространения заражения. Отмечу также тот факт, что в настоящее время 96% пациентов в больницах не вакцинированы. А из тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, к этому списку относятся 98%».

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.