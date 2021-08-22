96% пациентов в местных больницах не вакцинированы

“При сравнении с другими странами, мы не из тех государств, которые отрицают вакцину. Загвоздка в том, что некоторые «эксперты», общественные деятели в социальных сетях и в некоторых средствах массовой информации пытаются отговорить людей от вакцинации. Обращаясь к этим людям, я говорю, что ответственность за людей, скончавшихся в отделении реанимации, лежит на вас. Это тоже преступление».

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, которого цитирует «Репорт» со ссылкой на Real TV.

T.Мусаев сказал, что в настоящее время 35% населения прошли полную вакцинацию: «Достигнув 75% вакцинации, можем предотвратить скорость распространения заражения. Отмечу также тот факт, что в настоящее время 96% пациентов в больницах не вакцинированы. А из тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, к этому списку относятся 98%».