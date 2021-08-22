Замминистра Мусаев раскрыл причину роста числа случаев ковида

«Причиной увеличения числа случаев заражения коронавирусом является дельта-штамм. В настоящее время коечный фонд в стране составляет более 10 тысяч коек».

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, которого цитирует «Репорт» со ссылкой на Real TV.

«В настоящее время число активных пациентов с коронавирусом в стране превышает 30 тысяч. Не все из них проходят лечение в стационарных условиях. Одна часть проходит лечение в отделении интенсивной терапии, другая — в обычных условиях, а третья — дома», — добавил Мусаев.

Он отметил, что в настоящее время заполненность коечного фонда по количеству больных не достигает 50 процентов.