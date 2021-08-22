Замминистра Мусаев раскрыл причину роста числа случаев ковида

22 августа, 22:06

«Причиной увеличения числа случаев заражения коронавирусом является дельта-штамм. В настоящее время коечный фонд в стране составляет более 10 тысяч коек».

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, которого цитирует «Репорт» со ссылкой на Real TV.

«В настоящее время число активных пациентов с коронавирусом в стране превышает 30 тысяч. Не все из них проходят лечение в стационарных условиях. Одна часть проходит лечение в отделении интенсивной терапии, другая — в обычных условиях, а третья — дома», — добавил Мусаев.

Он отметил, что в настоящее время заполненность коечного фонда по количеству больных не достигает 50 процентов.

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.