Азербайджан в полной мере обеспечен лекарствами и медиками

В Азербайджане имеется достаточный коечный фонд, лекарственные средства и специалисты.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на Real Tv.

Он отметил, что в стране уже третья волна коронавируса.