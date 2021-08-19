Схема движения автобуса №66 временно изменится

В эти дни постсоветское пространство отмечает, пожалуй, одну из самых «недооценённых» дат собственной новейшей истории — 30-ю годовщину неудавшегося путча ГКЧП. Откуда родом многие «узнаваемые» образы, которые сегодня назвали бы «мемами» — и балет «Лебединое озеро» по всем каналам, и вице-президент СССР Янаев с трясущимися руками на пресс-конференции путчистов, и Ельцин на танке, и баррикады на улицах Москвы, и фольклор на злобу дня в стиле «кошмар на улице Язов»… Сегодня многие события того времени уже видятся словно сквозь «музейное стекло», и уже нет сомнений, что ГКЧП, иронично названный «переворотом с целью сохранения существующего строя», по сути дела «добил» СССР и многократно ускорил его распад.

И вот так уж сошлись звёзды: путч ГКЧП еще и сорвал подписание нового Союзного договора. И вот если бы Союзный договор в той редакции, которую предлагала «команда» Горбачева, стал бы реальностью, это вполне могло направить распад СССР по куда более драматичному и кровавому сценарию — с «дезинтеграцией» республик, новыми региональными конфликтами и т.д.

Нет, конечно, в те дни в Баку вряд ли испытывали иллюзии по поводу московской либеральной тусовки, «Межрегиональной депутатской группы» и тем более Михаила Горбачева. Но наличие среди путчистов Дмитрия Язова и Валентина Варенникова было куда красноречивее. Тем более что и новости из первопрестольной не оставляли сомнений: то, что уже было знакомо нам и по ноябрю 1988 года, и по январю 1990 года, теперь применяется в масштабе всего СССР, и прежде всего в Москве. В той самой Москве, где «политбомонд» был уверен: это в Тбилиси могут бить женщин по головам саперными лопатами, в Баку — стрелять по освещенным окнам домов и каретам «Скорой помощи», а в Вильнюсе — штурмовать телевидение. В Москве, столице СССР, все должно было быть по-другому, вежливо и корректно, в белых перчатках и уж точно без комендантского часа и танков на улицах…

А оказалось, что на «национальных окраинах» не просто «усмиряли» тех, кого потом именовали «националистами», «экстремистами» и «исламскими фундаменталистами». Там обкатывали кровавые «политтехнологии», которые затем должны были положить конец коротенькой «вольной прогулке», «гласности», «перестройке» и прочим играм в либерализм. И что о «чилийском экономическом чуде» советским гражданам тоже рассказывали с понятным «прицелом»: убедить всех, что пиночетовский режим — это не так уж плохо.

Понимал ли это сам Михаил Горбачев, когда подписывал указ о введении чрезвычайного положения в Баку с 20 января 1990 года, не дожидаясь, пока будет принят закон о ЧП? Вряд ли он был настолько наивен, чтобы не замечать очевидных трендов. Да и слишком многое указывает на то, что и национальные конфликты, включая Карабах, «союзный центр» не «гасил» с тем же расчетом: чтобы в нужный момент иметь неотразимые аргументы для свертывания куцых горбачевских реформ…Другое дело, что «в поле», то есть на улицах Москвы, все пошло не по плану. Что вожделенной подписи Горбачева под своим планом путчистам тоже заполучить не удалось. После чего советские структуры власти просто «посыпались» — в немалой степени потому, что в события вмешалась Улица с большой буквы.

Уже потом будет множество версий происшедшего — от «мы защитили демократию» до «это все инсценировка, иначе уличной толпе никто не позволил бы победить». Только вот то, что происходило тогда на улицах Москвы, мало напоминало «опереточную инсценировку». И люди на Садовом кольце погибли на самом деле. Другой вопрос, что «державникам» — а костяк ГКЧП составили именно они! — очень не хотелось признавать своё поражение. И его оперативно попытались выдать за «договорняк» — точно так же, как теперь «кремлевский евразиец» Дугин и ему подобные пытаются выдать за «договорняк» разгром в Карабахе любимого форпоста России с его построенной по российскому образцу и вооружённой подаренным российским оружием армией. Тогда, в августе 1991 года, все было серьезно. И вряд ли стоит подробно рассказывать, что ожидало бы всех нас, если бы путч увенчался успехом: массовые аресты, «силовое подавление» протестов, новый «железный занавес» и, конечно же, вполне ожидаемые экономические результаты «командно-административных методов», мало напоминающие вожделенное «чилийское экономическое чудо».

И, наверное, здесь можно было бы поставить точку. Но не получается. Просто потому, что сегодня на «национальных окраинах» опять отрабатываются весьма и весьма опасные политтехнологии. И московский «политбомонд» вновь пребывает в полной уверенности, что это в оккупированном украинском Крыму могут арестовывать кинорежиссеров и религиозных деятелей, а вот в Москве —ни-ни. И что пророссийские «титушки» будут крушить черепа неугодным Москве украинским политикам, но вот в самой Москве такого не повторится. А ЧВК «Вагнер» будет убивать журналистов где-нибудь в Центральной Африке, но не в средней полосе России.

Только вот… на улицах Москвы уже замечены и «титушки», и киевский «Беркут». И те, кто делает «грязную работу» по приказу свыше, в один далеко не прекрасный момент могут захотеть выполнить ее уже и лично для себя.

И это как раз тот сценарий, когда не только тресты, но и империи рушатся изнутри.

Нурани, обозреватель