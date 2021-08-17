Суд освободил журналиста Нияза Нифтиева

В июне 1993 года автору этих строк довелось посетить Иран. И в одной из тегеранских лавок с нами разговорился — на очень неплохом русском языке! — молодой человек, бывший афганский офицер, учившийся в CCCР и бежавший из страны после падения режима Наджибуллы. Сегодня история с массовым бегством из Афганистана повторяется, и жуткие кадры, снятые в Кабульском аэропорту, лишь в небольшой степени отражают то, что творится сегодня в этом городе, который «Талибан» взял легко и почти «играючи», без серьезного сопротивления, да и во всем Афганистане. А эксперты, наученные горьким опытом «арабской весны», обернувшейся кровавым кошмаром, уже прогнозируют и новую миграционную катастрофу.

Понятно, что в первую очередь «миграционный вал» обрушится на сопредельные с Афганистаном государства. Но это в первую очередь. А затем уже вопрос, кому и сколько беженцев из Афганистана принимать, будет уже обсуждаться в столицах стран, во всех смыслах далеких от афганских гор. И если тогда, в начале девяностых, в разгар войны с Арменией, на пике собственной гуманитарной катастрофы с миллионом беженцев, Азербайджан по вполне понятным причинам в качестве «конечного пункта» миграционной «тропы» не рассматривался, то сегодня ситуация уже иная. Азербайджан, конечно, еще не полностью преодолел последствия той гуманитарной катастрофы, с которой столкнулся в начале девяностых, и процесс восстановления освобождённых от оккупации азербайджанских земель, а значит, и «Большое возвращение» только начинается. Но не вычеркнуть из истории и те дружеские отношения, которые существовали у нашей страны с правительством Ашрафа Гани и которые получили сегодня «личное измерение» — на фоне понимания, что «второе пришествие» талибов не обещает ничего хорошего прежде всего тем, кто сотрудничал с прежними афганскими властями, а значит, и участвовал в реализации совместных с Азербайджаном проектов, будь то афганский вариант «ASAN xidmət» или же подготовка в азербайджанских вузах афганских дипломатов.

И уж тем более своё прочтение есть у обращения к властям Азербайджана афганских этнических азербайджанцев, которые по понятным причинам в условиях своего рухнувшего мира рассчитывают прежде всего на своих соотечественников. Тем более что у нас теперь есть своё государство.

Здесь, возможно, нелишне вспомнить, как в 1978 году, после «Саурской революции» и провозглашения Демократической Республики Афганистан из этой страны бежали около полутора тысяч афганских киргизов — пример советской Киргизии их, похоже, не очень вдохновил. Беженцы первоначально перебрались в Пакистан, обратились к властям США с просьбой переселить их на Аляску, где рассчитывали продолжить заниматься своим традиционным разведением яков, но в реальности бежавших из Афганистана киргизов приняла в начале восьмидесятых Турция, где сегодня существует несколько киргизских поселений. Во время Балканской войны на территорию РФ перебрались многие семьи этнических адыгов, обосновавшиеся на Балканах еще во времена Османской Империи. И, наконец, множество примеров экстренной эвакуации своих соотечественников есть в истории Израиля.

И сегодня похожую главу своей истории должен написать уже Азербайджан.

Нурани, обозреватель