Очередной автобусный маршрут в Баку переходит на карточную оплату

17 августа, 19:28

C завтрашнего дня маршрутная линия №130 (Бакинский международный автовокзальный комплекс — поселок Локбатан) интегрируется в систему BakıKart, сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Для удобства пассажиров в маркетах «OBA» вдоль маршрута по указанным ниже адресам установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:

— Ул. Интигама Алиева, проезд 15/94 (поселок Локбатан)

— Ул. Алима Шабиева (поселок Локбатан)

— Ул. Сеймура Оруджева (поселок Локбатан)

— Ул. 28 Мая (поселок Локбатан)

— Ул. Гамида Султанова, 97b (поселок Ходжасан)

— Ул. Руслана Аллахвердиева, переулок 11 278 (поселок Ходжасан)

— Ул. Рашида Исмаилова, 56, Биляджарский круг.

﻿

Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

17 августа, 20:39


Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, зампред правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы.

На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года.