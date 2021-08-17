Очередной автобусный маршрут в Баку переходит на карточную оплату

C завтрашнего дня маршрутная линия №130 (Бакинский международный автовокзальный комплекс — поселок Локбатан) интегрируется в систему BakıKart, сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Для удобства пассажиров в маркетах «OBA» вдоль маршрута по указанным ниже адресам установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:
— Ул. Интигама Алиева, проезд 15/94 (поселок Локбатан)
— Ул. Алима Шабиева (поселок Локбатан)
— Ул. Сеймура Оруджева (поселок Локбатан)
— Ул. 28 Мая (поселок Локбатан)
— Ул. Гамида Султанова, 97b (поселок Ходжасан)
— Ул. Руслана Аллахвердиева, переулок 11 278 (поселок Ходжасан)
— Ул. Рашида Исмаилова, 56, Биляджарский круг.