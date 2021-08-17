Главный реаниматолог Минздрава рассказал об отрицательной стороне домашнего лечения

17 августа, 13:55

Интервью с главным реаниматологом Минздрава Исраилом Магеррамбейли.

— Некоторые люди до сих пор считают, что если вызвать скорую, то их сразу разместят в реанимацию. Кого размещают в реанимацию при COVID-19?

— Естественно, у людей есть опасения по этому поводу. Многие думают, что подключение к искусственному устройству — крайняя мера.

Отделения интенсивной терапии — это специализированные отделения, созданные для лечения и всестороннего наблюдения за тяжелобольными пациентами, и оснащенные современным оборудованием для наблюдения.

Существуют два вида искусственной вентиляции легких: инвазивная и неинвазивная. При неинвазивном искусственном дыхании на лицо пациента надевается плотно прилегающая маска, через которую воздух с помощью аппарата ИВЛ поступает в легкие. В этом случае у человека сохраняются все естественные функции дыхательных путей. При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. С помощью этих устройств пациенты могут быть обеспечены 100-процентным кислородом.

Не все пациенты, инфицированные коронавирусом, помещаются в реанимационное отделение. Поскольку это заболевание напрямую влияет на дыхательные пути, большинство пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, — это пациенты с респираторными проблемами. Не только в нашей стране, но и во всем мире нет точной информации о форме и интенсивности развития вируса COVID-19. До сих пор нет достоверных статистических данных относительно источника, патогенетического направления и принципов лечения. Конечно, когда люди заражаются, у них появляются симптомы, типичные для вируса.

Для восстановления организма от этого заболевания иммунная система играет очень важную роль. Конечно, в организме со слабой иммунной системой вирус развивается очень быстро. Статистический анализ также показывает, что большинство пациентов поступают в больницы с опозданием. Пациенты, которые в течение нескольких дней проходили лечение в домашних условиях, считая, что это всего лишь простуда и не получали должного лечения у подходящего специалиста, как результат, обращаются в больницу слишком поздно.

Самая частая ошибка, совершаемая во время лечения в домашних условиях, — это стандартный метод лечения без проверки показателей крови. У пациентов, болеющих COVID-19 в тяжелой форме, степень тяжести оценивается в приемном отделении и врач уже предписывает отвести пациента в палату или отделение интенсивной терапии.

У пациентов с обострением ситуация оценивается в приемном отделении, и на основании заключения врача принимается решение отвести пациента в палату или в отделение интенсивной терапии.

— Какие осложнения дают основания для помещения пациента в реанимационное отделение?

— В первую очередь в реанимацию помещают больных, находящихся без сознания, в случае острой дыхательной недостаточности, острых нарушений гемодинамики, пациенты с сопутствующими заболеваниями. Например, у пациента может не быть острой дыхательной недостаточности, но также могут быть другие заболевания, диабет, сердечная недостаточность, высокое кровяное давление, и в этом случае пациента помещают в реанимацию для поддержания динамического наблюдения. Мы можем оценить общие показатели, что при острой дыхательной недостаточности, конечно, это зависит от количества циклов вдоха-выдоха. Если это число на уровне 30, парциальное давление кислорода на уровне 70, парциальное давление углекислого газа более 50, и если индекс насыщения при ингаляции кислородом равен 80-86, то такие пациенты должны быть помещены в реанимационное отделение.

Второй важный показатель — результат компьютерной томографии легких.

— Каким пациентам следует сделать интубацию, и в целом, что означает интубация?

— Интубация – это введение эндотрахеальной трубки (ЭТТ) через рот с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. При инфекции COVID-19, особенно у пациентов с высокой тромбоэмболией легочной артерии и одышкой, ввиду низкого уровня кислорода в крови, может потребоваться интубация.

Интубированный пациент остается в отделении интенсивной терапии до тех пор, пока он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В зависимости от состояния здоровья пациента может потребоваться некоторое время после интубации оставаться в отделении интенсивной терапии. Однако не во всех отделениях интенсивной терапии проводится интубация больных. Для самостоятельно дышащих пациентов интубация не требуется.

Метод госпитализации интубированных пациентов может определяться врачами в зависимости от состояния больного и с течением времени может меняться. Некоторые пациенты во время интубации укладываются лицом вниз, есть и те, кто предпочитает  классическое положение на спине.

— Сколько дней длится интубация?

— При COVID-19 и многих других респираторных заболеваниях, если болезнь протекает в тяжелой форме, в течение некоторого времени вам может потребоваться искусственная вентиляция легких (ИВЛ) путем интубации. Как правило, интубация используется при инфекционных заболеваниях, когда были опробованы медикаментозные и другие методы лечения, но не дали необходимый лечебный эффект. Поэтому интубация пациента с COVID-19 — это процедура, используемая в тех случаях, когда многие виды лечения, такие как противовирусные препараты, антикоагулянты (разжижители крови), дополнительная кислородная терапия, не дают результата. От состояния пациента полностью зависит сколько дней потребуется интубация. У некоторых пациентов интубация может занять всего несколько дней, а у некоторых тяжелых пациентов может потребоваться продолжение интубации в течение нескольких недель. Чем дольше пациент находится на ИВЛ, тем выше риск осложнений.

У пациентов с длительной интубацией возникают такие риски, как сужение дыхательных путей и зависимость легких от респираторной поддержки. Поэтому пациентам, которые не выздоравливают в течение нескольких недель, могут потребоваться другие методы, например трахеостомия (хирургическая процедура, при которой в трахее (дыхательном горле) делается искусственное отверстие).

— Улучшается ли состояние интубированного пациента?

— Согласно научной литературе, примерно три четверти интубированных пациентов с COVID-19 выживают. Таким образом, можно сказать, что высока вероятность выживания интубированного пациента. Причина увеличения смертности интубированных пациентов по сравнению с неинтубированными пациентами заключается в том, что пациент, подключенный к аппарату ИВЛ, серьезно болен.

Наблюдение за пациентом и процесс лечения во время интубации очень важны. Реанимация — наиболее благоприятная среда для наблюдения за интубированными пациентами. Пациентам, которые начинают выздоравливать, в течение некоторого времени после прекращения искусственной вентиляции, как правило, следует проводить кислородную поддержку.

Во время применения каждого из этих приложений состояние здоровья каждого пациента будет различным, поэтому процесс и приложения могут варьироваться. По этой причине родственникам интубированных пациентов полезно действовать только по инструкции лечащего врача. Интубация может потребоваться, если заболевание серьезно прогрессирует и у пациентов с COVID-19, находящихся под домашним наблюдением, развивается одышка. По этой причине ковидным пациентам, у которых наблюдается одышка, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Я всегда говорю, что состояние здоровья пациентов с COVID-19, попавших в реанимацию, сильно отличаются от других случаев. Сознание пациента на месте и он полностью чувствует боль. Иногда при разговоре с коллегами, мы приходим к выводу, что коматозное состояние менее болезненное, чем вышесказанное. Это могут понять лишь те, кто прошел через это. Если бы люди могли видеть ужас этой сцены, уверен, что их мнение по этому поводу было бы совершенно иным.

Во избежание заражения коронавирусной инфекцией еще раз хочу напомнить нашим гражданам, что лучшее лечение — не болеть. Обязательно следует пройти вакцинацию, чтобы предотвратить осложнения и смертельные случаи. При этом не будем забывать про «три золотых правила»: использование маски, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук.

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Месседж Копыркина, гробовое молчание Бочарникова и наглость Лаврова

17 августа, 15:08

В дипломатии принято направлять месседжи. Но порой действия международных акторов несут откровенно провокационный характер и бывают нацелены на подрыв хрупкого процесса построения мира. Некоторые из таких посылов рассчитаны на демонстрацию поддержки той или иной стороне конфликта, и в результате подталкивают дестабилизирующих игроков на новые провокации.

И вот красноречивый пример. Посол России Сергей Копыркин вместе с семьей проводит отпуск в Армении, в рамках которого знакомится с «достопримечательностями» страны, сообщила пресс-служба дипведомства.

Копыркин 13 августа посетил Армавирский погранотряд Пограничного управления ФСБ России в Армении и находящиеся на армяно-турецкой границе заставы и посты. Он встречается с пограничниками, знакомится с выполняемыми ими задачами и с тем, как они несут совместную службу, «охраняя рубежи Армении».

Накануне он посетил Араратскую область. Как сообщает пресс-служба посольства, в ходе поездки Копыркин также побывал на отдельных участках армянской границы, в том числе в населенном пункте Ерасх, откуда в последнее время подразделения армянских вооруженных сил ведут интенсивный обстрел территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, и встретился там с российскими и армянскими пограничниками Араратского погранотряда Пограничного управления ФСБ России.

Увы, сложно поверить, что Копыркин посетил границу с Азербайджаном с особой директивой российского МИДа по успокоению нестабильной ситуации, повелев армянским военным не нагнетать ее. И вообще надо быть абсолютно наивным, чтобы поверить в то, что Ереван способен устраивать провокации без отмашки своих покровителей.

Важно другое. Копыркин представляет из себя своеобразного главного ньюсмейкера российских планов на армяно-азербайджанском треке: именно он первым сообщил, что Россия увеличила число пограничников в Зангезуре для защиты Армении. Зачем, спрашивается, усиливать защиту региона, по которому должен пройти Зангезурский коридор, открытие которого предусмотрено в документе, где стоит подпись самого же российского лидера? Азербайджан не декларировал планов по захвату нынешних армянских территорий, хоть они и исконно принадлежали ему. Баку, вопреки всему случившемуся, предлагает Еревану и его покровителю новую формулу экономического сотрудничества. Президент Алиев не зря в этом контексте недавно отмечал, что предложенная им формула была позитивно встречена в Евросоюзе. О своей заинтересованности в реализации Зангезурского коридора высказывался и Китай. То есть, здравомыслящие силы принимают новые реалии и смотрят только в будущее.

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А какой месседж посылает Баку посол Копыркин, находясь на «горячем» участке госграницы? Неужели Москва не способна надавить на своего сателлита и вынудить его выполнить все взятые на себя обязательства? Усиление на армяно-азербайджанской границе российских пограничников, посол РФ, который проводит отпуск на границе — это и многое другое как раз и рассчитано на то, чтобы придать уверенности своему сателлиту. Так же, как и «сопровождение» в монастырь в Карабахе соучастника геноцида азербайджанцев в Ходжалы Сержика Саргсяна. Все это выглядит, мягко говоря, абсурдно и несёт в себе открытый характер враждебного отношения. Армения, какие бы оценки ни звучали, в реальности всегда представляла из себя де-факто российскую губернию, и все важные внешнеполитические решения принимаются не в Ереване, а в Москве. Правда, Армения захотела соскочить с российского крючка после прихода к власти «соросят», но замысел спонсоров новых армянских властей потерпел крах после разгромного поражения в Карабахе.

Тут уместно было бы поинтересоваться: а где свой отпуск проводит российский посол в Баку Михаил Бочарников, который за период своего пребывания в нашей стране словно дал обет молчания и бездействия?

Посольство упорно игнорирует запросы СМИ относительно весьма неоднозначных действий «миротворцев» в Карабахе, нахождения обломков ракет «Искандеров» – по последнему вопросу в посольство даже было направлено обращение представителей общественности. Ответа, впрочем, тогда не последовало. Я уже не напоминаю, как Бочарников отказался посещать Шушу.

Весьма показательным стало бы, если он посетил азербайджанские города, по которым вооруженные силы Армении наносили ракетные удары во время войны. Но и этого не происходит. Напомню, что в результате обстрела города Гянджа в Азербайджане 17 октября погиб 13-летний гражданин РФ Артур Маяков. Тогда российская дипмиссия в Баку не сочла нужным даже выступить с заявлением, осуждающим действия террористов, виновных в гибели Маякова.

Единственная излюбленная тема посла – пандемия, поставки российской вакцины в Азербайджан, которые, по его словам, являются жестом «нашей дружбы». По всей видимости, у Бочарникова совершенно другое понимание дружбы – ведь истинный друг никогда не станет держать камень за пазухой.

Настоящая дружба должна проявляться в практических шагах. Только после этого можно предположить, что, да, Россия является нашим другом. А пока что азербайджанская общественность, за исключением пресловутой «пятой колонны», продолжает воспринимать любые подвижки российской стороны в регионе с настороженностью. И виноваты в этом только российские стратеги, которые до сих пор не понимают всей ошибочности своей тактики на азербайджанском треке.

Кстати, шеф Капыркина и Бочарникова Лавров предложил сегодня российским автоперевозчикам «рассмотреть возможность работы» в Карабахе.

«Там идет сейчас активная работа по восстановлению инфраструктуры, автодорог. Поэтому просьба присмотреться к этой перспективной территории. Она, по-моему, очевидную будет иметь экономическую выгоду, но и важно, чтобы экономическое развитие в этой части нашего ближайшего соседства шло с активным российским участием», – цитируют его информагентства. «Явиться на всё готовое» – именно так можно расценить его заявление.

Тут уместно подчеркнуть, что, во-первых, Азербайджан реализовывает восстановительные работы в Карабахе сам, без финансовой помощи какой-либо другой страны. И сложно припомнить, чтобы Россия оказывала Азербайджану гумпомощь, направила хоть одну палатку для вынужденных переселенцев и беженцев после завершения первой Карабахской войны. Зато мы видим, как «миротворцы» любезничают с армянскими «беженцами» в Карабахе: строят для них жилье, расчищают территории от мин, оказывают гумпомощь, и раздают кровь… Пока что «активное российское участие», о котором говорит Лавров, идет совершенно иным образом.

А во-вторых, и «в-главных», не лишним будет в очередной раз напомнить Сергею Викторовичу, что решать, кому можно присматриваться к транзитному потенциалу освобожденных территорий, а кому – нет, только Азербайджану. Где, исходя из последних событий, точно сделают выводы.

Максуд Салимов