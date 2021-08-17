Ильхам Алиев заложил фундамент нового международного аэропорта в Лачине

17 августа, 12:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент нового международного аэропорта в Лачине. Он отметил, что протяженность взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3 км и здесь планируется построить стоянки для 6 самолетов.

«Таким образом, это позволит использовать все виды самолетов в том числе самые большие грузовые воздушные суда», — отметил президент.

Ильхам Алиев также сообщил, что новый аэропорт расположится в 30 км от города Лачин, в 60 км от города Кяльбаджар. «В то же время расстояние до города Шуша составит 70 км, то есть в будущем чтобы поехать в Шушу можно будет воспользоваться аэропортами Физули и Лачин», — сказал глава государства.

Алиев также подчеркнул, что строительство аэропорта в Лачине даст толчок социально-экономическому развитию региона, увеличению туристического потенциала.

Касаясь сроков завершения строительства аэропорта, президент отметил, что сейчас об этом говорить трудно, так как имеются логистические проблемы по доставке стройматериалов. «Конечно же мы хотим завершить все в максимально короткие сроки», — добавил президент.

В то же время, Ильхам Алиев сообщил, что строительство аэропорта в Зангилане будет завершено в 2022 году, а строительство аэропорта в Физули будет завершено до конца текущего года.

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Месседж Копыркина, гробовое молчание Бочарникова и наглость Лаврова

17 августа, 15:08

В дипломатии принято направлять месседжи. Но порой действия международных акторов несут откровенно провокационный характер и бывают нацелены на подрыв хрупкого процесса построения мира. Некоторые из таких посылов рассчитаны на демонстрацию поддержки той или иной стороне конфликта, и в результате подталкивают дестабилизирующих игроков на новые провокации.

И вот красноречивый пример. Посол России Сергей Копыркин вместе с семьей проводит отпуск в Армении, в рамках которого знакомится с «достопримечательностями» страны, сообщила пресс-служба дипведомства.

Копыркин 13 августа посетил Армавирский погранотряд Пограничного управления ФСБ России в Армении и находящиеся на армяно-турецкой границе заставы и посты. Он встречается с пограничниками, знакомится с выполняемыми ими задачами и с тем, как они несут совместную службу, «охраняя рубежи Армении».

Накануне он посетил Араратскую область. Как сообщает пресс-служба посольства, в ходе поездки Копыркин также побывал на отдельных участках армянской границы, в том числе в населенном пункте Ерасх, откуда в последнее время подразделения армянских вооруженных сил ведут интенсивный обстрел территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, и встретился там с российскими и армянскими пограничниками Араратского погранотряда Пограничного управления ФСБ России.

Увы, сложно поверить, что Копыркин посетил границу с Азербайджаном с особой директивой российского МИДа по успокоению нестабильной ситуации, повелев армянским военным не нагнетать ее. И вообще надо быть абсолютно наивным, чтобы поверить в то, что Ереван способен устраивать провокации без отмашки своих покровителей.

Важно другое. Копыркин представляет из себя своеобразного главного ньюсмейкера российских планов на армяно-азербайджанском треке: именно он первым сообщил, что Россия увеличила число пограничников в Зангезуре для защиты Армении. Зачем, спрашивается, усиливать защиту региона, по которому должен пройти Зангезурский коридор, открытие которого предусмотрено в документе, где стоит подпись самого же российского лидера? Азербайджан не декларировал планов по захвату нынешних армянских территорий, хоть они и исконно принадлежали ему. Баку, вопреки всему случившемуся, предлагает Еревану и его покровителю новую формулу экономического сотрудничества. Президент Алиев не зря в этом контексте недавно отмечал, что предложенная им формула была позитивно встречена в Евросоюзе. О своей заинтересованности в реализации Зангезурского коридора высказывался и Китай. То есть, здравомыслящие силы принимают новые реалии и смотрят только в будущее.

А какой месседж посылает Баку посол Копыркин, находясь на «горячем» участке госграницы? Неужели Москва не способна надавить на своего сателлита и вынудить его выполнить все взятые на себя обязательства? Усиление на армяно-азербайджанской границе российских пограничников, посол РФ, который проводит отпуск на границе — это и многое другое как раз и рассчитано на то, чтобы придать уверенности своему сателлиту. Так же, как и «сопровождение» в монастырь в Карабахе соучастника геноцида азербайджанцев в Ходжалы Сержика Саргсяна. Все это выглядит, мягко говоря, абсурдно и несёт в себе открытый характер враждебного отношения. Армения, какие бы оценки ни звучали, в реальности всегда представляла из себя де-факто российскую губернию, и все важные внешнеполитические решения принимаются не в Ереване, а в Москве. Правда, Армения захотела соскочить с российского крючка после прихода к власти «соросят», но замысел спонсоров новых армянских властей потерпел крах после разгромного поражения в Карабахе.

Тут уместно было бы поинтересоваться: а где свой отпуск проводит российский посол в Баку Михаил Бочарников, который за период своего пребывания в нашей стране словно дал обет молчания и бездействия?

Посольство упорно игнорирует запросы СМИ относительно весьма неоднозначных действий «миротворцев» в Карабахе, нахождения обломков ракет «Искандеров» – по последнему вопросу в посольство даже было направлено обращение представителей общественности. Ответа, впрочем, тогда не последовало. Я уже не напоминаю, как Бочарников отказался посещать Шушу.

Весьма показательным стало бы, если он посетил азербайджанские города, по которым вооруженные силы Армении наносили ракетные удары во время войны. Но и этого не происходит. Напомню, что в результате обстрела города Гянджа в Азербайджане 17 октября погиб 13-летний гражданин РФ Артур Маяков. Тогда российская дипмиссия в Баку не сочла нужным даже выступить с заявлением, осуждающим действия террористов, виновных в гибели Маякова.

Единственная излюбленная тема посла – пандемия, поставки российской вакцины в Азербайджан, которые, по его словам, являются жестом «нашей дружбы». По всей видимости, у Бочарникова совершенно другое понимание дружбы – ведь истинный друг никогда не станет держать камень за пазухой.

Настоящая дружба должна проявляться в практических шагах. Только после этого можно предположить, что, да, Россия является нашим другом. А пока что азербайджанская общественность, за исключением пресловутой «пятой колонны», продолжает воспринимать любые подвижки российской стороны в регионе с настороженностью. И виноваты в этом только российские стратеги, которые до сих пор не понимают всей ошибочности своей тактики на азербайджанском треке.

Кстати, шеф Капыркина и Бочарникова Лавров предложил сегодня российским автоперевозчикам «рассмотреть возможность работы» в Карабахе.

«Там идет сейчас активная работа по восстановлению инфраструктуры, автодорог. Поэтому просьба присмотреться к этой перспективной территории. Она, по-моему, очевидную будет иметь экономическую выгоду, но и важно, чтобы экономическое развитие в этой части нашего ближайшего соседства шло с активным российским участием», – цитируют его информагентства. «Явиться на всё готовое» – именно так можно расценить его заявление.

Тут уместно подчеркнуть, что, во-первых, Азербайджан реализовывает восстановительные работы в Карабахе сам, без финансовой помощи какой-либо другой страны. И сложно припомнить, чтобы Россия оказывала Азербайджану гумпомощь, направила хоть одну палатку для вынужденных переселенцев и беженцев после завершения первой Карабахской войны. Зато мы видим, как «миротворцы» любезничают с армянскими «беженцами» в Карабахе: строят для них жилье, расчищают территории от мин, оказывают гумпомощь, и раздают кровь… Пока что «активное российское участие», о котором говорит Лавров, идет совершенно иным образом.

А во-вторых, и «в-главных», не лишним будет в очередной раз напомнить Сергею Викторовичу, что решать, кому можно присматриваться к транзитному потенциалу освобожденных территорий, а кому – нет, только Азербайджану. Где, исходя из последних событий, точно сделают выводы.

Максуд Салимов