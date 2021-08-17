Азербайджанские беспилотники демонстрируют на международной выставке в Турции

17 августа, 11:08

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, проходящей в турецком городе Стамбул, демонстрируется произведенная в Азербайджане продукция оборонного назначения.

Об этом сообщили в министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, в которой ожидается участие свыше 1 000 ведущих компаний из более чем 50 развитых стран мира, продукция оборонного назначения, производимая на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана — снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы различного калибра и др. представлены в 133 наименованиях.

Международная выставка оборонной промышленности «IDEF-2021» проходит с 17 по 20 августа 2021 года в турецком Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны.

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Алиев рассказал об ожесточенных боях на Муровдаге в период войны

17 августа, 11:30

«В результате военной операции наши земли были освобождены от оккупации. Вторая карабахская война войдет в историю как наша славная Победа. В результате победы Кельбаджарский район вместе с Лачинским и Агдамским районами был освобожден от оккупантов. Армения подписала этот акт о капитуляции 10 ноября и обязалась вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы».

Такое мнение выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии поднятия государственного флага в Кельбаджаре 16 августа.

Президент подчеркнул, что северная часть Кельбаджара была освобождена вооруженными силами Азербайджана в ходе боевых действий в первые дни Второй карабахской войны.

«Шли ожесточенные бои на территории вершины Муров и окрестностей, у нас были шехиды. Однако мы взяли стратегические высоты, и эти высоты позволяли нам контролировать транспортную и коммуникационную инфраструктуру, используемую армянами. Таким образом, взяв стратегические высоты в северной части Кельбаджара, мы смогли сильно ограничить движение армянских вооруженных сил в этом направлении, и фактически они не могли использовать дорогу Басаркечар-Кельбаджар. Это было частью военной операции, контрнаступления».

Подчеркнув, что азербайджанская армия вела контрнаступление на нескольких направлениях, президент отметил важность каждого направления.

«В некоторых районах мы просто проводили военные маневры, чтобы не допустить развертывания вооруженных сил Армении. Таким образом, на поле боя была освобождена часть Кельбаджара, небольшая часть. Однако большая часть была освобождены после того, как Армения подписала акт о капитуляции», – заметил глава государства.