Как Бердымухамедов пилотировал Aermacchi M-346

2 августа, 14:52

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Балканский велаят лично испытал военный самолет, пишет «Нейтральный Туркменистан».

Прибыв к месту стоянки новых воздушных судов, поступивших в распоряжение ВС Туркменистана, глава государства просмотрел чертежи с их техническими характеристиками, макеты и соответствующие иллюстрации, говорится в статье. Затем Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного лётчика занял место за штурвалом одного из самолетов, чтобы испытать его.

«Прежде, чем привести машину в движение, глава государства тщательно совершил принятые в таких случаях предварительные действия. Через несколько минут, взревев реактивными двигателями, боевая машина взмывает в небо. В считанные секунды управляемый главой государства самолет набрал нужную высоту, на которой совершил несколько виражей. (…) Завершив испытательный полет на новом самолете, глава государства совершил плавную посадку», — так описан полет Бердымухамедова в статье.

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ANAMA — об обнаружении 625 НРБ

2 августа, 17:12

ANAMA обнародовала ежемесячную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

В Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах с 1 по 31 июля было обнаружено 545 противопехотных мин, 85 противотанковых мин и 625 неразорвавшихся боеприпасов, сообщили в агентстве.

Сообщается, что от мин и НРБ очищено 677 гектаров территории.