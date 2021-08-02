Как Бердымухамедов пилотировал Aermacchi M-346

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Балканский велаят лично испытал военный самолет, пишет «Нейтральный Туркменистан».

Прибыв к месту стоянки новых воздушных судов, поступивших в распоряжение ВС Туркменистана, глава государства просмотрел чертежи с их техническими характеристиками, макеты и соответствующие иллюстрации, говорится в статье. Затем Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного лётчика занял место за штурвалом одного из самолетов, чтобы испытать его.

«Прежде, чем привести машину в движение, глава государства тщательно совершил принятые в таких случаях предварительные действия. Через несколько минут, взревев реактивными двигателями, боевая машина взмывает в небо. В считанные секунды управляемый главой государства самолет набрал нужную высоту, на которой совершил несколько виражей. (…) Завершив испытательный полет на новом самолете, глава государства совершил плавную посадку», — так описан полет Бердымухамедова в статье.