В Турции разгорелся скандал вокруг использования благотворительных пожертвований, собранных для жителей сектора Газа. На фоне публикаций о вложении этих средств в инвестиционные фонды своих должностей лишились трое руководителей Турецкого религиозного фонда (TDV).

Как сообщает газета Sözcü, 23 октября были уволены генеральный директор фонда Изани Туран и два его заместителя — Реджеп Шюкрю Балкан и Фатих Каяджан.

Скандал начался после расследования издания, опубликованного 17 октября. По данным газеты, пожертвования, предназначенные для оказания гуманитарной помощи палестинцам, размещались в инвестиционных фондах. Утверждается, что часть вложений была продана с убытком в 48%, после чего деньги перевели в другой фонд.

При этом руководство TDV заявляло, что средства размещались в соответствии с принципами беспроцентного финансирования и организация не понесла финансовых потерь.

Турецкие СМИ также сообщили о высоких зарплатах руководителей фонда. По данным Sözcü, генеральный директор ежемесячно получал 180 тыс. турецких лир, а два его заместителя — по 150 тыс. лир, не считая пенсионных выплат.

После огласки председатель Управления по делам религии Турции Сафи Арпагуш, как сообщается, распорядился вывести часть средств из инвестиционных фондов.

Финансовые операции организации продолжают изучаться. Точная сумма пожертвований, вложенных в инвестиционные инструменты, и возможный размер ущерба пока не установлены.