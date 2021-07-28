Турция объявила о планах создания совместной армии с Азербайджаном

28 июля, 12:07
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Турция и Азербайджан могут создать совместную тюркскую армию. Стороны ведут переговоры на эту тему, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает Daily Storm.

Несмотря на все это, наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей, — говорится в сообщении.

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Армения «расстреляла» олимпийское перемирие и российскую мирную инициативу

28 июля, 12:11
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Традиции олимпийского перемирия уходят своими корнями еще во времена античных олимпиад. Но Армения и здесь умудрилась пойти своим путём, устроив серию вооруженных провокаций как раз в дни Олимпийских игр в Токио и традиционного, казалось бы, олимпийского перемирия. Напомним: Армения подвергла интенсивному обстрелу позиции ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе еще в ночь на 28 июля. В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. Азербайджанская Армия открыла ответный огонь, в результате с армянкой стороны как минимум трое убитых. Россия выступила с инициативой: прекратить огонь и вернуться к процессу делимитации. Но, как теперь констатирует Минобороны Азербайджана, наша страна приняла инициативу России об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени, но, несмотря на это, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать наши позиции, используя танки и 120-миллиметровые минометы. Проще говоря, опасная эскалация на границе продолжается, и в ход идет все более серьезное оружие.

Какие именно задачи решает таким образом Никол Пашинян и его «шашлычно-соросовская команда», можно догадаться. Недавний король ереванских улиц и кумир «погосов», конечно, выиграл «на зубах» выборы, но чувствует себя, похоже, не очень уверенно. Особенно под градом обвинений в «предательстве». А его собственный приход к власти — лучшее доказательство, что в условиях армянской конкретики победа на выборах еще не гарантирует успеха на улицах и тем более уважения к результат этих самых выборов. Из чего делается простой вывод: после разгрома в Карабахе Пашиняну надо добиться хоть какого-то успеха на границе. Или как минимум «затормозить» процесс делимитации и демаркации границ, который для Армении тоже сопровождается вполне ожидаемыми и неизбежными территориальными потерями — границу, напомним в который уже раз, за время оккупации изрядно «подвинули» на азербайджанскую территорию, и теперь приходится отодвигаться, возвращая законным хозяевам земли вместе с дорогами, озерами, пастбищами, стратегическими высотами и даже золотыми рудниками.

Тем более понятен и внешнеполитический расчёт Никола Воваевича. Интенсивные перестрелки на границе — прекрасный повод для армянской дипломатии вопить о том, будто бы такие-сякие азербайджанцы «вторглись на суверенную территорию Армении» и требовать немедленного вмешательства и помощи. Что тоже понятно: своих сил для противостояния с Азербайджаном у Армении нет, а взять реванш или хотя бы подгадить и затормозить процесс восстановления освобождённых территорий очень хочется.

Но есть и еще одна сторона вопроса. Армения на границе расстреляла из танков и минометов не только олимпийское перемирие, но и российскую мирную инициативу. Возможно, что двигало Пашиняном стремление хоть как-то поквитаться за то, что Россия не обрушилась всей своей военной мощью на Азербайджан во время 44-дневной войны. Но точно так же не исключено, что нынешние провокации на границе — это еще один признак, что в Армении всерьёз намерены найти себе новых «хозяев». Судя по всему, проармянские заявления официального Парижа и выделение щедрого финансового пакета со стороны ЕС не на шутку воодушевили Ереван. И конвертировать эту поддержку здесь пытаются в очередные территориальные захваты — в полном соответствии с ереванской политической «культурой», которая не предусматривает ни уважения границ, ни цивилизованного отношения к олимпийскому перемирию, ни даже понимания, что такое союзнические обязательства.

И уж точно нет сомнений, что подобные игры с огнём на границе не закончатся для Армении ничем хорошим. Достаточно вспомнить события прошлого лета — бои на Товузском направлении. И если даже у Никола Пашиняна случилась амнезия, все же, надеемся, в его команде есть те, кто сможет растолковать своему «варчапету», к чему могут привести попытки «задирать» сверх меры Азербайджан при нынешнем раскладе сил.

Иначе объяснять придётся уже нам. И тут последствия для Армении окажутся весьма болезненными.

Отдел политики