Анар Абель оглу Магеррамов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Эстонской Республике.
Джаваншир Ашраф оглу Ахундов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Латвийской Республике. Другим распоряжением президента Султанов Эльнур Ихтияр оглу назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Латвийской Республике.
Фуад Эльдар оглу Искендеров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.