Депутаты считают, что привлечение иностранных агрономов и ветеринаров в агропарки должно сопровождаться обязательствами по обучению азербайджанских специалистов. Об этом заявил депутат Азер Аллахверанов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, обсуждаемый законопроект, предусматривающий упрощение привлечения иностранных специалистов в агропарки, повысит гибкость и эффективность управления трудовой миграцией.

Аллахверанов напомнил, что ранее аналогичный подход применили в отношении технопарков, создав условия для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий. По его мнению, аграрный сектор также нуждается в таком механизме, поскольку фермерские хозяйства стремятся как можно быстрее внедрять зарубежные технологии и повышать урожайность.

Депутат отметил, что система образования не всегда успевает оперативно адаптироваться к новым технологическим решениям, поэтому предприятия привлекают из-за рубежа агрономов, ветеринаров и других профильных специалистов. Возможность быстрее заключать с ними контракты без необходимости получать разрешение на работу он назвал положительным шагом.

Вместе с тем Аллахверанов подчеркнул, что привлечение иностранцев не должно становиться заменой подготовке местных кадров. В качестве примера он привел опыт BP и других нефтегазовых компаний.

По его словам, в 1990-х годах иностранцы составляли около 95% персонала BP, тогда как на местных специалистов приходилось лишь 5%. Однако благодаря обязательствам по подготовке национальных кадров ситуация изменилась: сегодня доля иностранных специалистов в таких компаниях составляет примерно 3–5%, а местных — около 95%.

Депутат предложил предусмотреть аналогичные обязательства и для компаний, привлекающих иностранных специалистов в агропарки. Это, по его мнению, позволит не только внедрять новые технологии и повышать урожайность, но и передавать знания и профессиональные навыки азербайджанским специалистам.

Кроме того, Аллахверанов обратил внимание на положение граждан Азербайджана, работающих за рубежом. Он напомнил об опыте оказания выездной юридической помощи азербайджанцам в России в 2006–2007 годах и в Турции в 2024–2025 годах, когда ужесточение миграционных правил создавало для них трудности.

Депутат предложил дипломатическим представительствам, диаспоральным организациям и правозащитным институтам совместно разработать механизм оказания юридической помощи гражданам непосредственно в странах их пребывания. По его мнению, такую инициативу можно было бы сначала реализовать в формате временного пилотного проекта.