В Хатаинском медицинском центре Баку начал работу новый отдел заболеваний и хирургии глаза, где пациенты смогут получать современную офтальмологическую помощь, включая сложные хирургические вмешательства. Отдел возглавил офтальмолог-хирург Джахид Шахбазов, имеющий 16-летний профессиональный опыт.

Открытие нового подразделения направлено на повышение доступности специализированной медицинской помощи и внедрение современных методов диагностики и лечения в государственном медицинском учреждении.

В отделении будут проводиться сложные операции по удалению катаракты, витрэктомия, коррекция афакии с использованием склерально фиксируемых интраокулярных линз, а также имплантация внутриглазных дренажных устройств. Для диагностики заболеваний сетчатки, роговицы и переднего сегмента глаза установлено современное оборудование, включая аппарат оптической когерентной томографии и Pentacam.

Джахид Шахбазов отметил, что одна из главных задач нового подразделения — сделать современные офтальмологические услуги доступными в государственной системе здравоохранения, чтобы пациентам не приходилось обращаться исключительно в частные клиники для проведения сложных операций.