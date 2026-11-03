В государственных медицинских учреждениях Азербайджана продолжается расширение спектра специализированных услуг. До конца 2026 года планируется открытие новых подразделений и увеличение перечня медицинских услуг.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности исполнительного директора TƏBİB, заместитель исполнительного директора Бахадур Рзаев.

По его словам, новые проекты направлены на обеспечение населения доступной, качественной, эффективной и безопасной медицинской помощью.

«Наши проекты продолжаются. Впереди — новые, более масштабные инициативы. Главная цель — предоставление населению доступных, качественных, эффективных, безопасных и своевременных медицинских услуг», — отметил Рзаев на открытии нового отделения заболеваний и хирургии глаза в Хатаинском медицинском центре.

Он подчеркнул, что развитие медицинской инфраструктуры должно сопровождаться укреплением кадрового потенциала. В частности, TƏBİB заинтересован в привлечении специалистов, обладающих местным и международным опытом, умеющих работать с современным медицинским оборудованием и технологиями.

Рзаев отдельно отметил профессиональный опыт офтальмолога-хирурга Джахида Шахбазова, который возглавил новое отделение. По его мнению, знания и многолетняя практика врача станут важным фактором обеспечения качественного, эффективного и безопасного обслуживания пациентов.

Отвечая на вопрос журналистов о планах до конца года, представитель TƏBİB сообщил, что в подведомственных медицинских учреждениях запланированы новые открытия и расширение спектра услуг. По его словам, о конкретных проектах общественность и СМИ будут проинформированы дополнительно.

Новое отделение в Хатаинском медицинском центре оснащено современным оборудованием и будет предоставлять широкий спектр диагностических и хирургических услуг, включая проведение сложных офтальмологических операций.